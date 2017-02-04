Массовым купанием в речке отметили Крещение православные Кыргызстана

Сегодня в Кыргызстане православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Самые массовые купания прошли на речке Карабалтинке близ села Сосновки в Жайылском районе.

Служба началась в половине девятого. К этому времени мест в небольшом сельском храме святого великомученика Дмитрия Солунского нет. Но люди все продолжали приезжать. Церковь известна далеко за пределами родного села. Сюда приезжают помолиться со всей Чуйской области и даже из соседнего Казахстана.

Крещение – день особый. Он относится к числу великих двунадесятых праздников в православной церкви. Отмечать его принято не только праздничными богослужениями, но и обрядом освящения воды и купанием.

В речке Карабалтинке сейчас воды немного – максимум до колена. Но именно сюда устремился крестный ход. Минут 15 ходьбы – и мы на месте. Верующих обязательно сопровождает наряд милиции. На месте дежурят бригада медиков и МЧС.

Именно в селе Сосновка в этом году традиционно проходит архиерейская служба. Глава Бишкекской и Кыргызстанской Епархии епископ Даниил на берегу реки совершает праздничный молебен, а затем освящает воду. После этого можно купаться и набирать воду домой.

«Купание в крещенской воде не смоет всех грехов. Оно лишь помогает нам принять заряд бодрости и здоровья на весь год. Купайтесь на здоровье, набирайте воды, окропляйте ею все в своем доме, чтобы целый год в вашем доме было всегда все хорошо», - напутствовал епископ Даниил.

Купаться, правда, не рискнул, но умылся и попил воды. А прихожанам посоветовал не усердствовать: если состояние здоровья не позволяет или страшно, то не стоит рисковать и нырять. Можно ограничиться умыванием и питьем крещенской воды.

Вода в проруби и речке ледяная. Аж дыхание перехватывает. Но холод не останавливает желающих окунуться. Причем среди купающихся не только жители Кыргызстана. Кристоф с семьей приехал из Германии специально, чтобы окунуться в крещенскую воду в святой праздник. После троекратного окунания в воду спешит одеться, а на вопросы о самочувствии с радостной улыбкой кратко отвечает: «Гут!».

Среди желающих нырнуть в ледяную воду и набраться здоровья на год вперед не только взрослые, но и дети. Они смело входят в ледяную купель. А после все, как один, бодро рассказывают, что им совсем не холодно. Скорее даже жарко.

Я тоже люблю нырнуть в прорубь в Крещение. Подтверждаю – ледяная вода действительно обжигает. После выхода из купели совсем не холодно. Да и болеешь потом реже. Ныряю не первый год и еще ни разу даже не чихнула, не то чтобы заболеть серьезнее.

Так что набирайтесь смелости на следующий год и окунайтесь в ледяную прорубь.