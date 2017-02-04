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Репортажи

Крушение «Боинга-747». Кыргызстан сплотила трагедия

Трагедия недалеко от аэропорта «Манас» объединила кыргызстанцев. Люди спешат помочь тем, кто остался без крыши над головой и потерял близких.

Сотни кыргызстанцев несут одежду, продукты, деньги. Кто-то готов оказать юридическую и психологическую помощь. Кто-то организовал горячее питание.

Пользователи социальных сетей первыми начали акцию по сбору гуманитарной помощи пострадавшим. Сегодня кофейни Coffee забиты не посетителями, а сострадающими. Они несут помощь. Многие из них передают пакеты и уходят, коротко бросив на прощание: «Мы не можем остаться в стороне».

 

Организаторы акции от благотворительного фонда «Помогать легко» ищут волонтеров, чтобы вывезти уже собранные продукты и вещи. За несколько часов им удалось собрать десятки пакетов с одеждой.

Только в одной кофейне по проспекту Манаса,9 собрано более 20 тысяч сомов.

Желающие оказать помощь также могут обращаться по адресам:

  • проспект Манаса, 9 (кофейня Сoffee);
  • улица Т.Молдо, Дворец спорта (кофейня Сoffee);
  • пересечение улиц Шопокова и Токтогула (кофейня Сoffee).

Кофейни работают ежедневно с 9.00 до 00.00. Помощь можно приносить в любое время, пароль «Дизель».

Помощь также можно принести по следующим адресам:

  • улица Усенбаева, 2, редакция газеты «Вечерний Бишкек» - с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 и вечером в микрорайоне «Джал» (тел. 0-555-923-565);
  • рынок «Дордой-Европа», 1-й проход, контейнер 151;
  • магазин «Дордой-Плаза», 1 этаж, бутик B-1;
  • бульвар Эркиндик, 10, офис Красного Полумесяца;
  • город Токмак, улица Ленина, 385 (здание мэрии, 1-й этаж), номер горячей линии: 03138 65111, курирующий специалист Зейнеп Эрса.

 

Пункты сбора открыты и в Ленинской администрации Бишкека, управлении МЧС КР по городу Бишкеку:

  • улица Горького, 142. Тел.: (0312) 56 47 02, 0770 800 444 (оперативный дежурный),
  • управление МЧС КР по Ошской области: улица Шакирова, 16А. Тел.: (03222) 6 65 57, 0770 80 00 40 (оперативный дежурный).

Как рассказали ИА «24.kg» в МЧС, 12 человек получили травмы и ожоги. Им понадобятся медикаменты. Данные о пострадавших семьях постоянно обновляются. Полностью разрушено 17 домов, 6 частично. Для восстановления жилья потребуются строительные материалы и деньги.

Не остались в стороне и столичные рестораны, которые организовали для пострадавших и спасателей, работающих на месте крушения самолета, горячее питание.

 

По данным Национального общества Красного Полумесяца, пострадали более 60 человек. Около Морфокорпуса КГМА установлены палатки, где будет предоставляться горячее питание. Сотрудники и волонтеры общества будут оказывать постоянную психологическую помощь родственникам погибших.

Красный Полумесяц готов предоставить кухонные наборы, одеяла, а также теплую одежду для пострадавших семей.

Президент КР Алмазбек Атамбаев объявил 17 января днем траура. Он также поручил оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавшим. Суммы компенсаций пока неизвестны.

В гостинице «Семетей» выделено 20 мест для оставшихся без крова кыргызстанцев. Однако руководство не знает, где разместят остальных граждан.

В трудную минуту гражданское сообщество оказалось более расторопным, нежели власти.

Активисты просят хотя бы назвать число пострадавших и какая им нужна помощь. Поскольку пока пострадавшим несут только теплые вещи и горячую еду. Нет информации о том, нуждаются ли они в медикаментах, нужна ли кровь. Что с детьми, потерявшими в результате крушения самолета родителей и свои дома. Может, кому-то необходима юридическая помощь? Чиновники пока не могут ответить на эти вопросы.
Ссылка: http://24.kg/reportazhi/43296/
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