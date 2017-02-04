Новогодние выходные на базе «Чункурчак» обернулись скандалом

Еще одна горнолыжная база Кыргызстана отметилась скандалом. Правда, конфликт возник не с местными жителями, а с клиентами базы.

Где отдохнуть и согнать жирок после новогодних застолий? Часть бишкекчан решила провести время с пользой и отправилась подышать свежим воздухом в горы. Близ Бишкека работают десятки горнолыжных баз. Самой популярной 2 января оказалась база «Чункурчак».

К половине десятого утра почти все стоянки были забиты. Очередь к кассе и на канатную дорогу растянулась на несколько сотен метров. Дальше обстановка только ухудшалась. Машины приходилось парковать прямо на дороге, за несколько километров от базы. В очереди на «Белый» подъемник приходилось ждать минимум по 30-40 минут.

«Мы добирались на базу два часа. Еще столько же стояли в очереди на кассу. Теперь еще и на канатку огромная очередь. За что заплатили деньги, непонятно. Вряд ли удастся нормально покататься», - возмущался один из клиентов базы Алтынбек.

Ему тут же стали поддакивать и другие клиенты. Не спасало даже то, что в этом году база открыла пятый подъемник – «Оранжевый». Он расположен так, что может разгрузить «Белый». Но и там были очереди.

Самое же «веселое» началось после обеда. На базе случился форс-мажор – вышел из строя кабель трансформаторной подстанции. Сотни людей оказались заложниками. Остановились все верхние подъемники. Работал только «Белый». Руководство базы запустило дизельные генераторы, чтобы все могли благополучно доехать до конца и слезть с канатки.

«Я дважды застревал на «синей» канатке. В первый раз мы провисели минут 20-30. Второй раз застряли на более долгий срок – минут на 40 как минимум. Те, кто были со мной во второй раз, точно ощутили прилив адреналина. Канатка замирала дважды, а потом резко увеличила скорость и также быстро остановилась. Кресла сильно шатались, думали, что перевернемся», - рассказывает один из «счастливчиков» Сергей.

Руководство базы из-за проблем с канатками решило продлить катание до 17.00. Однако это не успокоило людей. На посадке «оранжевого» подъемника группа людей, подогреваемая нетрезвыми провокаторами, подбивала всех на конфликт.

«Группа отдыхающих стала громко возмущаться, запугивать кассира. Они стали ломать кассу, разбили окно, сломали что-то из стоявшего там оборудования. Я тоже была недовольна, что заплатила такие деньги, а покататься толком не получилось. Но это не повод себя так вести. Мне было страшно. Мало ли, что может взбрести в голову такой толпе», - отметила свидетельница происходившего Каныкей.

Руководство базы не стало отрицать вины в поломке и испорченном отдыхе. Решили вернуть некоторым полную стоимость билетов. Но этим тут же решили воспользоваться непорядочные граждане, которые подходили по второму разу получать деньги.

«В итоге мы решили компенсировать затраты тем, кто провисел на подъемниках, и дать им бесплатные скипассы на день. Неисправность устранили. Уже 3 января база работала в прежнем режиме», - прокомментировали представители «Чункурчака».

Обещание база сдержала. На следующий день все подъемники работали в прежнем режиме. Правда, недовольные все же остались. А руководству базы теперь предстоит разработать план действий на случай подобной экстренной ситуации.