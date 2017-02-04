Новый год рядом. Как Бишкек готовится к празднику

Через несколько недель мы встретим новый, 2017 год. Предпраздничная атмосфера ощущается уже практически повсюду.

Накануне в столице начали устанавливать главную елку страны. Корреспондент ИА «24.kg» проехал по городу, чтобы узнать, как Бишкек готовится к празднику.

Пока жители и гости города еще думают, во что нарядиться в новогоднюю ночь и что подать на стол, столичные торговые центры создают праздничное настроение.

Каждый готовится по-своему. Разнообразие елок впечатляет. Некоторые из них весьма оригинальны.

Но большинство все-таки отдает предпочтение классике.

Отдельные магазины даже предлагают повторить их предновогодний дизайн и тут же купить все составляющие для украшения искусственной лесной красавицы.

В одном из торговых центров к праздничному оформлению подошли креативно, и холл украсила девушка-елка.

Кстати, почитать о том, где купить елку и как правильно ее украсить, можно здесь.

А пока еще немного фото.