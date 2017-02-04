Бишкек: молодые пожарные в огне

Сегодня в Бишкеке на базе военизированной пожарной части №3 прошли учения пожарной службы.

Как рассказала ИА «24.kg» начальник отдела профилактики противопожарной службы Первомайского района майор Бурул Жаныкулова, учения являются плановыми.

- Тема учений – психологическая подготовка молодых бойцов, потому что среди сотрудников есть те, которые только приступают к службе, и нужно увидеть их готовность к работе, - рассказала начальник отдела профилактики.

По словам офицера противопожарной службы, бойцы должны пройти через горящие и задымленные «лабиринты», самостоятельно найдя выходы.

- Это только с виду перед вами обычные железные конструкции, внутри они устроены, как лабиринт, и боец сам должен найти выход, таким образом мы учим молодых специалистов не бояться огня и дыма, – сообщила Бурул Жаныкулова.

В учениях приняли участие бойцы всех районов столицы.