Сноуборды, лыжи и веселье. В Караколе открыли горнолыжный сезон-2016

Кыргызстан замело. Для любителей зимнего отдыха наступает долгожданное время – открываются горнолыжные базы. В минувшие выходные зимний сезон «покатушек» официально открылся на горнолыжной базе «Каракол».

Расстояние от Бишкека - более 400 километров . По зимней дороге ехать сюда как минимум часов 5-6, но любителей экстрима это не останавливает.

Не пугают их ни штормовые предупреждения МЧС, ни снежные прогнозы Кыргызгидромета. Уже с четверга в сторону Иссык-Куля потянулись вереницы автомобилей с лыжами и сноубордами на крышах.

День первый. Проба пера и слалом

Суббота в Караколе выдалась теплой и солнечной. Самое время, чтобы размять косточки и вспомнить, каково это кататься на лыжах и досках. Открыть сезон именно в Караколе решили не только кыргызстанцы.

«Каракол» входит в топ-10 самых популярных горнолыжных курортов СНГ. Покорять горные склоны сюда едут со всего Содружества. На открытие горнолыжного сезона прибыли жители Казахстана, Узбекистана, России и Таджикистана. Были и гости из дальнего зарубежья.

В первый день организаторы решили проверить готовность экстремалов к сезону. Ровно в полдень стартовали соревнования по слалому среди профессионалов и любителей. Навыки демонстрировали как лыжники, так и сноубордисты.

Когда старты закончились, а любители «покатушек» разъехались по домам отдыхать, на базе начали готовиться к воскресному празднику.

День второй. Клады, танцы и лотерея

Воскресное утро в Караколе было снежным и холодным. Еще с вечера среды по Иссык-Кульской области шел обильный снегопад. Но желающих покататься не убавилось.

Чтобы процесс стал веселее и интереснее, организаторы закопали на склоне несколько кладов. Следуя инструкциям, самые отчаянные могли найти сокровище и получить приз.

Те, кто тоже хотел получить подарки, но не готов был ковыряться в снегу, могли попробовать силы в различных конкурсах. Одним из самых ярких моментов стали коллективные танцы лыжебордеров прямо на склонах.

Можно было и попытать удачу. Каждый желающий мог взять лотерейный билетик и проверить, улыбнется ли ему фортуна. Подарков разыграли около сотни – от бытовой техники до мягких подушек ручной работы.

Но самое главное - не призы, а настроение и драйв, которыми зарядился каждый, кто провел выходные в живописном природном заповеднике. Открытие сезона удалось на славу. Каждый уехал из Каракола, получив заряд позитива и энергии.