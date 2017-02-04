Жители 12-го микрорайона: на помощь, окружают!

В редакции ИА «24.kg» в полдень раздался звонок, и собеседник попросил о помощи: жильцы двух домов – 12-го и 13-го - в столичном микрорайоне №12 стали очередной жертвой самоуверенных застройщиков и хитромудрых чиновников.

Вместо деревьев каменная высотка?

Приехав на место, видим: перед домами аккуратно высажена живая изгородь, вдоль нее растут молодые лиственные деревья. Во дворе детская площадка, окруженная соснами и арчой.

У подъездов стоят жильцы. Выражение лиц у всех встревоженное. Как выяснилось, к ним пришел представитель застройщика и сказал, что скоро прибудут экскаваторы, тракторы, чтобы снести их гаражи и детскую площадку, срубить деревья - одним словом, будут готовить площадку под строительство.

Единственной надеждой жильцов, которые в поисках справедливости прошли несколько судебных инстанций, остались журналисты.

Половинчатое решение

Как рассказал представитель жилищно-эксплуатационного кооператива «Горный» Курманбек Иманалиев, в 1995 году постановлением мэрии они получили землю перед своими домами для облагораживания ее и организации детской и спортивной площадок, возведения гаражей.

- Нам дали этот участок, но с оговоркой: до 2005 года, - уточнил Курманбек Иманалиев.

По его словам, бывший председатель кооператива подавал документы на оформление придомового участка, сделали даже топосъемку, где были указаны зеленые насаждения, детская площадка, гаражи. Но власти по разным причинам узаконивать территорию не спешили, затягивая процесс. В итоге участок так и не оформили.

В 2012 году жильцы узнали, что мэрия Бишкека отдала землю некоему застройщику, сказав, что участок совершенно пуст.

- Мэрия выдала землю, сообщив, что здесь ничего нет. Хотя у чиновников тоже есть данные топосъемки 2012 года, и там вычерчены детские площадки. Почему они даже не пришли и не посмотрели на месте? Почему нас не предупредили, что нужно оформлять участок? - задается вопросом представитель ЖЭК.

Будем жаловаться!

Жильцы написали заявление в надзорный орган. Октябрьская прокуратура вынесла представление о том, что участок застройщику был выдан незаконно.

- Только после представления прокуратуры в 2015 году мэрия под предлогом того, что застройщик Турат Сабданбеков не выдержал сроки строительства, подала на него в суд, чтобы вернуть участок. И суд вынес решение в пользу мэрии, - говорит Курманбек Иманалиев.

Но противник решил так просто не сдаваться. Проиграв на уровне района, Сабданбеков обратился в городской суд и выиграл его.

По словам жителей, сегодня мэрия решила дистанцироваться от конфликта, заняла нейтральную позицию, сославшись на судебный процесс, а застройщик тем временем готовится начать строительные работы.

Мани, мани, мани…

В 12-м микрорайоне идет активное строительство так называемых элиток. С боковой стороны дома №13 - тоже без разрешения жильцов - построена высотка. Перед домами, на расстоянии около 70 метров , строится другая многоэтажка. И если очередной застройщик построит две высотки (жильцы утверждают, что он получил два участка), то двор домов 12 и 13 превратится в узкий проезд, поскольу граница будущего здания вплотную подходит к проезжей части перед подъездами.

На вопрос жильцов, где будут играть их дети, застройщик якобы сказал, что они могут играть на территории садика, который он организует на первом этаже, а на месте срубленных деревьев посадит новые саженцы. Так это будет или иначе, зависит от решения Верховного суда, куда граждане намерены обратиться.

Вместо эпилога…

А пока жильцы в тревоге ждут, когда придет застройщик и начнет уничтожать деревья и детскую площадку, потому что пока некому в нашей стране остудить его пыл и унять аппетит. Чиновники предпочитают отмалчиваться.

P.S. Жители только что сообщили, что представители застройщика, едва дождавшись ухода журналиста, приехали и сказали, что завтра на место прибудет строительный десант и начнутся работы.

Даже Верховного суда ждать не будут. Вот такие смелые.

Может быть, потому, что в городе власти нет?