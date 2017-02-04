Таза суу: не было, нет и не будет?

В начале 2000-х Кыргызстан затеял амбициозный проект «Таза-Суу», который в свое время не смог реализовать даже могучий Советский Союз. Было решено обеспечить все села республики чистой питьевой водой. И вот что получилось на практике.

Селу Сосновка Жайылского района Чуйской области, что расположено на трассе Бишкек - Ош у въезда в Кара-Балтинское ущелье, выделили миллионы сомов на кардинальную реконструкцию системы водоснабжения. Проложили трубы, отремонтировали водозабор, поставили оборудование для хлорирования, даже красную ленточку разрезали на церемонии открытия. Жаль, президента не пригласили, а то и он бы поучаствовал в столь масштабном спектакле.

Половинкин сработал наполовинку

Год 2016-й. То же село. Вода к сельчанам поступает по жесткому расписанию: час утром и час вечером. Но даже и в это время сначала из крана идет мутная, желтого цвета жидкость, и только затем – чистая, хотя и она не соответствует госстандарту. Санэпидемнадзор не устает выписывать штрафы. Почему? Ведь в инфраструктуру села вложены огромные деньги.

Как рассказала председатель Сельского объединения пользователей воды Любовь Исмаилова, в 2003 году по проекту «Таза-Суу» Азиатский банк развития действительно выделил 7 миллионов сомов на реконструкцию водозабора и труб.

Подрядные работы выполняла фирма некого Половинкина, который реконструировал систему «наполовину» и был таков. Несмотря на то, что капитальный ремонт не был полностью завершен, а то, что было сделано, оказалось некачественным, «новый водозабор» приняли. Акт приемки подписали несколько официальных лиц - начальник районного санэпидемнадзора, аким и глава айыл окмоту.

Сердце не выдержало

- Меня и специалиста санэпидемнадзора на церемонии открытия попросили развести хлорку и показать высоким гостям, а она даже не растворилась. Когда зашел аким Давиденко, мы спросили, что же показывать, если хлораторная не работает, а он дернул меня и сказал, чтобы я закрыла рот и молчала. Потом руководители вышли и разрезали ленточку, - рассказала подробности приемки объекта Любовь Исмаилова.

По ее словам, из-за того, что водозабор не был закончен, с вышестоящим руководством все время вел спор бывший председатель общества потребителей воды Саспеков. Но из-за постоянной беготни по инстанциям, где он доказывал, что объект следует завершить, сердце у него не выдержало и остановилось. Человек умер.

Размер имеет значение

Судя по рассказу председателя объединения водопользователей, самой питьевой воды достаточно.

- У главного водозабора на вводе проложены две трубы диаметром 300 миллиметров , чуть ниже вместо двух труб, пропускающих в сумме 600 миллилитров, установили только одну - двухсотку, в связи с чем снизилась пропускная способность. Не будь этого, воду можно было бы поставлять в дома круглосуточно, - говорит Любовь Исмаилова.

Охрана на удалении

Второй проблемой является вопрос ее очистки. Так как хлораторная не работает, приходится добавлять очищающий химикат дедовским способом.

- Вода хлорируется вручную, в ночное время. Я тоже боюсь, как бы кто-то не отравился, потому что там нет освещения, трансформатора, - признается председатель общества водопользователей.

Как рассказала инспектор Госэкотехинспекции Жамиля Качкынова, добавлением хлора должен заниматься лаборант, имеющий специальное образование, должна быть лаборатория, где ежедневно берут пробы воды. Сегодня всего этого нет.

По словам главного инспектора экологического ведомства Нурлана Казакова, резервуары, хлораторная и другие объекты должны быть огорожены глухим забором. В реальности забор состоит из редких полосок колючей проволоки, сквозь которую при желании пройдет даже домашний скот. А из-за отсутствия отопления и электричества в сторожевом домике охранник время от времени наблюдает за объектом из своего дома в бинокль.

Воды!

Чтобы чистая вода поступала в дома круглосуточно, требуется примерно 11 миллионов сомов, посчитали специалисты в 2008 году. Расчет-то есть, а вот денег у айыл окмоту нет. Нет их и у вышестоящих инстанций, депутатов Жогорку Кенеша, куда писали глава местной власти и сама Любовь Исмаилова. Обращались и к донорам. А те, узнав, что в свое время селу выделяли миллионы, отказали. Ко всему прочему, и собираемость денег за воду составляет всего 37 процентов.

- Сейчас мы установили тариф по 10 сомов в месяц с человека. Многие и этого не платят. Говорят, сначала дайте нормальную воду, потом и будем платить. Их тоже понять можно, - говорит председатель общества водопользователей.

Три орешка для прокурора

Их понимает, но не прощает Госэкотехинспекция, сотрудники которой выявили много нарушений в эксплуатации системы водоснабжения села. Чиновники прекрасно понимают, что это не вина нынешних водораспределителей, но… закон обязывает их принимать меры.

Как рассказала инспектор ведомства Жамиля Качкынова, она собрала все материалы по нарушениям и передаст их в Генеральную прокуратуру. По ее словам, объект находится в аварийном состоянии. А кроме всего прочего, в летнее время загрязняют воду и отдыхающие.

Оказывается, источник находится в живописном ущелье Минтокум, куда устремляется на пикники немало компаний. Люди оставляют после себя мусор и купаются в речушке, на запреты сторожа просто не реагируют.

Как рассказала Любовь Исмаилова, вход в ущелье довольно узкий, и если перегородить его забором, то это стало бы серьезным препятствием. Но даже на это у сельской управы нет денег…

Тупик?

Как известно, вода - это жизнь. У жителей Сосновки постоянного доступа к чистой воде нет. Проблема не решается уже 11 лет. Люди писали всем, кто только в состоянии помочь. Никто не помог. Обещали помочь и высокие чины, и депутаты. Но дальше обещаний дело не идет.

Возникает резонный вопрос: зачем нам столько государственных органов, если они ни построить без нарушений, ни проконтролировать, как расходуют деньги, ни помочь не могут?