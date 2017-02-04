ГЭС. «И молимся, чтобы страховка не подвела»

В преддверии прогнозируемой тяжелой зимы ОАО «Электрические станции» организовало пресс-тур для журналистов в Джалал-Абадскую область, чтобы те своими глазами увидели готовность отрасли к отопительному сезону.

Токтогульская ГЭС: я еще поверчусь!

Эта гидроэлектростанция, которая по праву считается символом отечественной энергетики, имеет крупнейший в Центральной Азии водный бассейн. И неудивительно, что прошлогодняя авария на одном из агрегатов серьезно встревожила общественность. Однако энергетики сработали оперативно и устранили поломку.

То, что объект уже «пенсионного возраста», энергетики, естественно, знали, и поэтому еще в 2012 году начали его модернизацию.

Как рассказал директор каскада станций, включающего Токтогульскую и Курпсайскую ГЭС, Алмаз Кушубаков, по плану модернизация должна завершиться к 2022 году. На эти работы потребуется $380 миллионов, их выделяют Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития.

«Роботы южнокорейской компании полностью обследовали дно плотины ГЭС, и теперь можно с уверенностью сказать, что она отвечает всем требованиям надежности и работает в штатном режиме», - сказал Алмаз Кушубаков.

По его словам, китайская компания «Джой-Си» на своих заводах начала изготовлять запасные части, и в апреле 2017 года начнется реконструкция блочных трансформаторов, распределительных устройств энергообъекта.

Алмаз Кушубаков сообщил, что после модернизации мощность двух ГЭС должна увеличиться на 10-15 процентов.

Работа по графику

На сегодня, как рассказал начальник самой Токтогульской ГЭС Узакжан Атагараев, объем воды в водохранилище составляет 17 миллиардов 171 миллион кубометров. По словам энергетиков, для стабильной работы станции достаточно 13-14 миллиардов кубов. А после прохождения зимы, прогнозируют специалисты, уровень воды снизится до 11-12 миллиардов.

«Работаем по диспетчерскому графику. Сегодня задействовано три агрегата, один в резерве, мощность каждого - 300 мегаватт. За прошедшие сутки выработали 18 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Все весенние и осенние ремонтные работы выполнены», - отрапортовал начальник.

По его словам, в холодное время года на станции вырабатывается в среднем 17 миллионов киловатт в сутки, а исторический максимум составил 23 миллиона.

Второй эшелон

Вторым по мощности гигантом среди ГЭС на реке Нарын является Курпсайская, четыре ее генератора способны выработать 800 мегаватт электроэнергии. Она расположена ниже по течению крупнейшей реки страны, в получасе езды от Токтогульской. Объем ее водохранилища составляет 350 миллионов кубометров, из которого «полезным» считается 35 миллионов.

Как рассказал и.о. начальника станции Абдыжапар Базаркулов, в настоящее время на объекте работает два генератора. Остальные держат в резерве на случай увеличения нагрузок.

Здесь также идет модернизация. Заменили 85 процентов старого оборудования. Вместе с Токтогульской в сутки они суммарно вырабатывают 28 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Три богатыря

Особенность гидроэлектростанций в том, что они могут вырабатывать продукцию, даже будучи не полностью завершенными. Таковыми являются три энергообъекта, расположенные еще ниже по течению реки: Таш-Кумырская, Шамалды-Сайская и Уч-Курганская станции. Их так и называют: предприятия строящихся ГЭС.

«В Шамалды-Сайской еще не установлен козловой кран на верхнем бьефе, есть незавершенные строительные работы, а Уч-Курганской ГЭС, старейшему объекту, требуется модернизация, и поэтому она тоже относится к строящимся. А вот Таш-Кумырскую вывели на полную мощность только в 2001 году», - рассказал главный инженер станций Таалай Бектенов.

Надо отметить, что за годы независимости на подобных сооружениях велось строительство. Как рассказал главный инженер, с 1991 года мощность трех этих станций возросла почти в два раза.

«Если в 1991-м мощность Шамалды-Сайской ГЭС составляла всего 40 мегаватт, то сегодня - уже 240. У Таш-Кумырской тогда была не достроена плотина, а сегодня высота сооружения составляет 73 метра», - рассказал Таалай Бектенов.

Всего же эти три предприятия вырабатывают 4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год - 30 процентов всей вырабатываемой в стране энергии.

Зиму одолеем

Как рассказали энергетики, объекты по производству электричества к предстоящей суровой и тяжелой зиме готовы. Недавно об этом же отрапортовало и ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», которое, собственно, и доставляет ток в регионы страны.

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