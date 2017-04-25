Кыргызские таможенники изъяли свежую капусту

«Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой таможни «Ош» предотвратили незаконный ввоз в республику свежей капусты», — сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Кыргызстана.

Уточняется, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий при въезде в южную столицу задержаны три автотранспортных средства с прицепами с государственными номерными знаками КР.

«В них обнаружили 62 тонны 190 килограммов свежей капусты. Общая стоимость задержанного товара — 622,1 тысячи сомов. Сумма таможенных платежей составила 452 тысячи 702 сома», — говорится в сообщении.

Материалы переданы в прокуратуру Ошской области. Возбуждено уголовное дело.