17-летний кыргызстанец убил свою бабушку за 6 тысяч сомов

Раскрыто убийство 79-летней бабушки. Об этом сообщило ГУВД Бишкека.

Как отмечается, сообщение по факту обнаружения трупа гражданки 1938 года рождения с признаками насильственной смерти поступило в дежурную часть УВД Октябрьского района Бишкека 22 апреля 2017 года в 10.41. При осмотре на теле обнаружили множественные проникающие колото-резаные раны. Обнаружил свою мать сын убитой. В записке на месте преступления он узнал почерк сына, 2000 года рождения, которого в квартире не было.

По факту возбудили уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий в столичном микрорайоне «Восток-5» установлен и задержан подозреваемый, который дал признательные показания. Он сообщил, что за несколько дней до преступления встречался со знакомыми. На встрече он предложил украсть деньги у бабушки. После подозреваемый со знакомыми вошли в квартиру и убили ее, когда она спала. Затем обыскали квартиру, забрали 6 тысяч сомов, два сотовых телефона и компьютерные принадлежности.

Все подозреваемые задержаны. Назначен ряд судебных экспертиз. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия.