В Джалал-Абадской области задержаны подозреваемые в разбое. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в областное УВД обратился 52-летний житель Джалал-Абада, сообщив, что к нему в дом ворвались неизвестные, несколько раз ударили его по лицу, стреляли по ногам и рукам, при этом требовали, чтобы сказал, где прячет деньги.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих жителей Джалал-Абадской области, 22 и 27 лет.

По факту в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 168 (разбой) УК КР. Они водворены в ИВС. Ведется расследование.