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Чиновнице из Забайкалья грозит тюрьма за фиктивную регистрацию кыргызстанцев

Чиновнице из Забайкалья грозит тюрьма за фиктивную регистрацию двух кыргызстанцев. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, межрайонный прокурор направил в суд уголовное дело в отношении главы забайкальского села в Борзинском районе. Женщину обвиняют в фиктивной постановке на учет жителей Кыргызстана.

Глава поселения в декабре 2016 года уведомила отделение по вопросам миграции отдела МВД по Борзинскому району о прибытии иностранцев и сообщила местом их постоянного пребывания непригодный для проживания дом, состоящий на балансе местной администрации.

Чиновнице грозит до трех лет лишения свободы.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/50291/
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