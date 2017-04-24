11:16
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Происшествия

Задержан еще один кыргызстанец, завербованный боевиками Сирии

Задержан еще один кыргызстанец, завербованный боевиками Сирии. Об этом сообщает ГКНБ.

Отмечается, что задержан 23-летний член международной террористической организации, уроженец Джалал-Абадской области.

Установлено, что в 2016 году он, находясь за рубежом, был завербован членами МТО для последующей переброски в один из лагерей подготовки боевиков в Сирии.

Ранее ГКНБ задержал кыргызстанца, лично участвовавшего в казнях пленных в Сирии. В феврале 2016 года после дополнительной подготовки он получил задание совершить теракт на территории СНГ в период празднования Дня Победы.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/50283/
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
Задержан кыргызстанец, участвовавший в казнях пленных в Сирии
В России уничтожили двух уроженцев Центральной Азии, готовивших теракты
Арестован лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади
Около 70 детей погибли в результате взрыва в окрестностях сирийского Алеппо
В Подмосковье задержали одного из организаторов теракта в метро Петербурга
В Петербурге с поддельным кыргызским паспортом задержали гражданина Таджикистана
В Сирии ВКС России супербомбой уничтожили бункер террористов
По делу о теракте в Стокгольме арестовали двух человек
США нанесли ракетный удар по сирийским войскам
Первоапрельская шутка может закончиться для бишкекчанина тюремным сроком
Популярные новости
Задержан кыргызстанец, участвовавший в&nbsp;казнях пленных в&nbsp;Сирии Задержан кыргызстанец, участвовавший в казнях пленных в Сирии
Нариман Тюлеев: Если ситуация с&nbsp;SapatCom не&nbsp;изменится&nbsp;&mdash; мы&nbsp;объявим голодовку Нариман Тюлеев: Если ситуация с SapatCom не изменится — мы объявим голодовку
Мерседес, на&nbsp;котором сбили детей, зарегистрирован на&nbsp;25-летнего водителя Мерседес, на котором сбили детей, зарегистрирован на 25-летнего водителя
Арестован лидер &laquo;Исламского государства&raquo; Абу Бакр аль-Багдади Арестован лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!