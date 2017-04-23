Поиск двух шахтеров, остающихся в аварийной шахте «Джергалан», продолжается

Поиски двух шахтеров, остающихся в аварийной шахте «Джергалан», продолжаются, сообщили в аппарате полномочного представителя правительства Кыргызстана в Иссык-Кульской области.

По данным чиновников, в поисково-спасательной операции участвуют более 200 человек. Два шахтера Кайрат Доргоев и Азамат Тойматов остаются внутри шахты. Это уточненные данные, ранее чиновники называли другую фамилию одного из шахтеров.

Шахта принадлежит ОсОО «Джергалан-Доргокомур». По предварительным данным, в результате производственной аварии, вызванной прорывом подземных вод на угольном месторождении Джергалан, два человека оказались в эпицентре ЧП. Глубина (наклонная) штольни составляет 117 метров, длина — около 500 метров.

К поискам мужчин подключились водолазы управления МЧС по Иссык-Кульской области. Руководство компании «Кумтор голд компани» предложило свою помощь и направило группу специалистов с двумя насосами для откачки воды мощностью 120 кубометров в час каждая.

22 апреля примерно в 17.35 произошел обвал шахты на месторождении угля, где ведет работу ОсОО «Джергалан-Доргокомур». Причина ЧП — несоблюдение правил техники безопасности.