11:17
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Происшествия

Под обвалом на шахте «Джергалан» остались два шахтера

Под обвалом на шахте «Джергалан» остались два шахтера. Обвал произошел накануне примерно в 17.30. Об этом сообщили в МЧС Кыргызстана.

В свою очередь, в пресс-службе полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области сообщили, что обвал в шахте зафиксирован на месторождении угля, где ведет работу ОсОО «Джергалан-Доргокомур». По предварительным данным, причина ЧП — несоблюдение правил техники безопасности.

В регионе создан оперативный штаб по спасению Кайрата Нурбекова и Азамата Тойматова из числа представителей аппарата полпреда правительства и соответствующих структур.

В спасательной операции задействованы как местные жители, так и представители соответствующих структур области. Ведутся работы по откачиванию воды из штольни.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/50253/
просмотров: 1923
Версия для печати
Материалы по теме
В Джергалане шахтеров спасли из-под обвала спустя почти двое суток
В Джергалане шахтеры до сих пор остаются под завалами
Поиск двух шахтеров, остающихся в аварийной шахте «Джергалан», продолжается
На 10 метров просела дорога в Алайском районе Кыргызстана
Трагедии на шахтах Кыргызстана. Хроника и причины
В Баткенской области очередной обвал в шахте. Есть пострадавший
В Баткенской области в шахте погиб подросток
В Кыргызстане шахтер провел под завалом более 11 часов и остался жив
Опознаны тела двух погибших на шахте в Таш-Кумыре
В Бишкеке трое строителей сорвались с пятого этажа
Популярные новости
Задержан кыргызстанец, участвовавший в&nbsp;казнях пленных в&nbsp;Сирии Задержан кыргызстанец, участвовавший в казнях пленных в Сирии
Нариман Тюлеев: Если ситуация с&nbsp;SapatCom не&nbsp;изменится&nbsp;&mdash; мы&nbsp;объявим голодовку Нариман Тюлеев: Если ситуация с SapatCom не изменится — мы объявим голодовку
Мерседес, на&nbsp;котором сбили детей, зарегистрирован на&nbsp;25-летнего водителя Мерседес, на котором сбили детей, зарегистрирован на 25-летнего водителя
Арестован лидер &laquo;Исламского государства&raquo; Абу Бакр аль-Багдади Арестован лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!