Талибы напали на афганскую военную базу и убили 70 человек

Боевики движения «Талибан» убили по меньшей мере 70 афганских военнослужащих на базе в пригороде Мазари-Шарифа на севере Афганистана. Об этом сообщила ВВС.

По данным афганских властей, при нападении на военную базу боевики были одеты в форму правительственной армии.

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Представитель вооруженных сил страны рассказал, что нападение произошло в момент, когда солдаты выходили из мечети на территории базы после пятничной молитвы. Боевики расстреляли и солдат, находившихся в столовой.

Талибы, в свою очередь, заявили, что использовали подрывников-самоубийц, чтобы прорвать внешний периметр обороны базы.

Бой продолжался в течение всего дня, и военные считают, что число погибших возрастет.

Со стороны талибов потери составили не менее десяти человек.