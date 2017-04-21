Мерседес, на котором сбили детей, зарегистрирован на 25-летнего водителя

Автомашина марки «Мерседес», на котором сбили двух мальчиков, зарегистрирована на 25-летнего жителя Кыргызстана Р. Ажибекова. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники в МВД КР.

Транспортное средство зарегистрировано в селе Маловодном Сокулукского района.

Напомним, сегодня в Бишкеке на пересечении улиц Бакаева (бывшая Чапаева) и Ремесленной водитель на «Мерседесе» сбил двух девятилетних учеников школы № 74 и скрылся. По информации Станции скорой помощи, у обоих мальчишек тяжелая черепно-мозговая травма, а у одного и перелом основания черепа. Их доставили в отделение реанимации третьей детской больницы.