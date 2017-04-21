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Происшествия

Заключенный СИЗО-1 прятал шприцы в баночке с шампунем

Заключенный СИЗО-1 прятал два одноразовых шприца в баночке с шампунем. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН.

По ее данным, 19 апреля в следственном изоляторе при плановом досмотре осужденных, прибывших этапом из Каракола, у приговоренного к девяти годам лишения свободы 24-летнего В.С. в тюбике с шампунем обнаружены и изъяты два одноразовых шприца. В них содержалось темно-зеленое вещество.

Материалы и предметы переданы в Следственное управление ГСИН для дачи юридической оценки.

Ранее осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии № 47, во флаконе с шампунем пытались передать телефон и зарядное устройство.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/50134/
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