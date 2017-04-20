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Кыргызстанца обвиняют в России в незаконном пересечении госграницы

Кыргызстанец обвиняется в России в незаконном пересечении госграницы. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, 42-летний уроженец КР в марте 2016 года попал на территорию России в грузовом вагоне, в котором перевозили металлолом. За такой способ «доставки» он заплатил 50 тысяч рублей. Оказавшись в Курганской области, он выбрался из вагона и на попутках уехал в Сургут, где на законных основаниях находились его жена и дети.

Когда мужчина решил вернуться на родину, то был задержан и заключен под стражу. В ходе проверки выяснилось, что 27 июня 2015 года во время очередной попытки въезда в Россию ему было отказано в пропуске за нарушения правил пребывания в стране до апреля 2018 года.

Ему грозит наказание до четырех лет лишения свободы.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/50066/
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