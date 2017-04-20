19:46
+7
USD 67.80
EUR 72.65
RUB 1.21
Происшествия

По массовой драке школьников в Каинды возбуждено уголовное дело

По массовой драке школьников в Каинды возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, 14 апреля примерно в 14.00 в дежурную часть ОВД Панфиловского района поступило сообщение о драке 15–16 несовершеннолетних. В результате в территориальную больницу Панфиловского района доставили пятерых: 16-летнего Ш.А., 18-летнего С.К., 16-летнего А.А., 18-летнего А.А. и 18-летнего Б. К. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, из них двое остались для прохождения стационарного лечения в травматологическом отделении. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы.

По данному факту сотрудники ОВД Панфиловского района опросили несовершеннолетних, принимавших участие в драке. Материал зарегистрирован, следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 234 (хулиганство) УК КР. Проводятся следственные действия.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/50059/
просмотров: 239
Версия для печати
Материалы по теме
Массовая драка школьников произошла в Каинды. Трое в больнице
Депутату Жогорку Кенеша Алмамбету Шыкмаматову предъявили обвинение
Кыргызстанец убил жену и сына, после чего покончил с собой
На юге Кыргызстана задержали наркокурьера с 3 килограммами героина
Популярные новости
Арестован лидер &laquo;Исламского государства&raquo; Абу Бакр аль-Багдади Арестован лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади
Подросток в&nbsp;США случайно застрелился в&nbsp;прямом эфире Instagram Подросток в США случайно застрелился в прямом эфире Instagram
Микроавтобус, проехав на&nbsp;красный цвет, столкнулся с&nbsp;машиной и&nbsp;перевернулся Микроавтобус, проехав на красный цвет, столкнулся с машиной и перевернулся
Неонацисты в&nbsp;Казани признались еще в&nbsp;одном преступлении против кыргызстанцев Неонацисты в Казани признались еще в одном преступлении против кыргызстанцев
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!
Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;развитие сети Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети
Если&nbsp;друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски Если друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски