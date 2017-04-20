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Происшествия

Массовая драка школьников произошла в Каинды. Трое в больнице

Массовая драка школьников произошла в Каинды Чуйской области. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе Министерства образования и науки.

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По их данным, драка произошла 14 апреля после занятий, в 14.00, между учащимися Каиндинской школы-лицея № 1 и Панфиловского спортивного школьного комплекса. «В результате трое школьников с травмами находятся в больнице, трое получили амбулаторное лечение. Состояние пациентов удовлетворительное, в ближайшие дни их планируют выписать», — проинформировали в ведомстве.

В министерстве ждут объяснительных от директоров образовательных учреждений о причинах и зачинщиках драки.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/50019/
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