Уроженец Кыргызстана пытался подкупить сотрудника ФСБ

Уроженца Кыргызстана осудили за взятку сотруднику ФСБ. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, в октябре 2016 года, по версии следствия, 47-летний директор фирмы с временной регистрацией в Москве предлагал силовику 500 тысяч рублей за то, чтобы представители органов прекратили проверку легальности экспорта авиационного оборудования. По оперативной информации, бизнесмен не удосужился пройти экспортный контроль, а его товар мог быть использован в военных целях. Мужчина просил вернуть арестованное оборудование, прекратить проверку и покровительствовать ему и дальше.

Сотрудник ФСБ доложил о предложении начальству, и бизнесмена задержали при передаче денег в одном из кафе в центре Саратова. 500 тысяч рублей поступили в доход государства.

Директора фирмы приговорили к семи годам колонии строгого режима.