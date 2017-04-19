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В Кыргызстане ищут казахстанца, подозреваемого в убийстве

В Кыргызстане ищут подозреваемого в убийстве гражданина Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

Фото МВД КР. Гражданин Казахстана Турганбек Абетбеков, 1952 года рождения.

По ее данным, управление криминальной полиции ДВД Алматы разыскивает гражданина Казахстана Турганбека Абетбекова, 1952 года рождения, за совершение преступления, предусмотренного статьей 99 (убийство) УК РК.

По имеющейся оперативной информации, разыскиваемый скрылся 11 марта и, возможно, находится в Кыргызстане.

Приметы: рост 170–175 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза коричневые, уши большие, оттопыренные. Особых примет нет.

МВД КР просит всех, что-либо знающих о его местонахождении, звонить по телефонам 102, 0312266261, 266307.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/49932/
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