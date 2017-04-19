Солдат-срочник воинской части ГКНБ попал в реанимацию, проводится расследование

Солдат-срочник воинской части № 64479 ГКНБ КР 17 апреля попал в реанимацию, но факт избиения не подтверждается. Об этом ИА «24.kg» сообщила председатель комитета солдатских матерей Уулкан Байгубатова.

По ее словам, накануне вместе с прокурором она посетила часть. «Была у врача. У солдата никаких телесных повреждений, ссадин нет. Сам солдат ничего не помнит, только как поднимался по лестнице на второй этаж. Я с солдатами провела анкетирование, двое из них подтвердили, что он действительно упал с лестницы. Сейчас пострадавший в удовлетворительном состоянии», — сказала Уулкан Байгубатова.

«Прокуратура занимается этим случаем, проводится расследование. Назначена медэкспертиза», — добавила она.