Дежурный помощник начальника ИК-27 пытался пронести в колонию наркотики. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН.

По ее данным, контролер Департамента охраны и конвоирования ГСИН обратила внимание, что капитан при прохождении через КПП что-то прячет под бушлатом. Приглашенный начальник караула попросил того показать, что он несет. Это оказался сверток, по утверждению капитана, с маслом.

Затем была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе осмотра в свертке обнаружено 114,45 грамма гашиша.

Следственное управление ГСИН по факту задержания капитана А.А. возбудило уголовное дело. В настоящее время он по постановлению Свердловского районного суда водворен в СИЗО-1 сроком на два месяца.

В связи с тем, что в действиях А.А. усматриваются признаки должностного преступления, решается вопрос о передаче уголовного дела в ГКНБ КР.