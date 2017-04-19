Всю ночь шли берегоукрепительные работы на реке Кок-Арт в Сузакском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.

По ее данным, 18 апреля в результате интенсивных ливневых дождей поднялся уровень воды в реке, были смыты дамбы № 4, 6, и 9 в селах Ынтымак, Тайгараев, Достук, в результате чего создалась угроза подтопления жилых домов и пахотных земель еще и в селах Благовещенка и Арал.



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Как сообщается, оперативная группа во главе с заместителем министра ЧС Равшанбеком Рысбаевым и органами местной власти организовала берегоукрепительные работы, на которые МЧС выделило более 3 тысяч мешков песка, привлекло более 100 спасателей, одну тысячу человек из местного населения. Люди работали до утра. И сегодня, 19 апреля, работы по укреплению берега реки продолжаются.

По словам и. о. начальника управления МЧС по Джалал-Абадской области Абдишарипа Бекилова, организовано круглосуточное дежурство начальников гражданской защиты районов.

«На данный момент опасность сохраняется на реках Майли-Суу, Шангет-Сай, Кара-Ункур, Кок-Арт», — сказал Абдишарип Бекилов.