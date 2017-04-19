Подозреваемого в организации теракта Акрама Азимова доставили в Москву на допрос

Одного из подозреваемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга Акрама Азимова доставили в Москву на допрос. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в ФСБ.

Родственники братьев Азимовых в интервью ИА «24.kg» заявили, что Акрам бесследно исчез из клиники в Джалал-Абаде, где его прооперировали и он проходил лечение.

В региональном управлении ГКНБ Кыргызстана отметили, что Акрама Азимова вызвали на допрос как свидетеля, но отпустили домой. Однако ни дома, ни в медицинском центре он больше не появился.

Отметим, его брат Аброр Азимов частично признал свою вину в организации теракта в Санкт-Петербурге. Суд должен вынести решение о мере пресечения.

Взрыв в метро произошел 3 апреля. Жертвами теракта стали 15 человек, более 50 получили ранения.