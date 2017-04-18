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Происшествия

В Ираке убили одного из главарей «Исламского государства»

Федеральная полиция Ирака сообщила во вторник о ликвидации в Мосуле одного из военных главарей террористической группировки «Исламское государство», известного по прозвищу Абу Хаджир ар-Руси, возможно, выходца из России. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам главы ведомства генерал-лейтенанта Раеда Шакера, террориста уничтожили ракетным ударом, нанесенным по его штабу в районе Ас-Саура в западной части Мосула.

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Ранее иракские военные объявляли об уничтожении предположительно выходцев из России по прозвищу Абу Мария ар-Руси, курировавшего в ИГ сферу нефтепродуктов, и одного из военных командиров ИГ — Абу Мухаджира ар-Руси.

Силовики пока не могут с точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного террориста, подчеркивая, однако, что, судя «по прозвищу, он может быть выходцем из России», говорится в заявлении полиции.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года. В марте 2017-го правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/49816/
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