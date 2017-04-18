Более 8 тысяч фальшивых долларов изъяли в южной столице Кыргызстана

В южной столице Кыргызстана задержали двоих мужчин с фальшивыми деньгами. Об этом сообщило УВД города Оша.

По его данным, с заявлением в милицию обратился администратор лотерейного клуба. Он сообщил, что туда пришли неизвестные и купили лотерейные билеты, расплатившись долларами. Купюры были разного достоинства, а так как сумма очень крупная - $8,5 тысячи, администратор, согласно инструкции, обратился в УВД.

При проведении экспертизы выявили, что деньги ненастоящие. Как сообщили ИА «24.kg», изятые фальшивые доллары очень высокого качества и, по одной из версий, изготовлены не в Кыргызстане.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали местных жителей, 38 и 40 лет. Они признались, что действительно играли в лотерею, но якобы не знали, что деньги фальшивые. По их словам, деньги им дал их третий друг, и его уже объявили в розыск.

Возбуждено уголовное дело. Следствие проверяет показания задержанных, они водворены в СИЗО на время следствия.