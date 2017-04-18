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Происшествия

Вода размывает берег реки Кок-Арт

Водный поток размывает берег реки Кок-Арт в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.

По ее данным, на территории айыльного аймака Тайгараев поднялся уровень воды в реке, и поток начал смывать левый берег. На место ЧС вылетел заместитель министра чрезвычайного ведомства Равшан Рысбаев.

Как сообщается, скорость течения в настоящее время составляет 250 метров в секунду, и уже смыло защитные заграждения в селе Благовещенка. Это создало угрозу жилым домам.

Как напомнило ведомство, 17 апреля в 21.00 30 предприятий по тревоге поставили по одной единице техники для берегоукрепительных работ.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/49794/
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