До четырех лет лишения свободы в России грозит двум кыргызстанцам

До четырех лет лишения свободы грозит двум кыргызстанцам в Южно-Сахалинске и Корсакове (Россия). Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, выявлены двое граждан Кыргызстана, которым ранее за допущенные правонарушения въезд в Россию был запрещен. Иностранцы незаконно въехали в страну по национальным паспортам, выданным на измененные установочные данные владельцев.

В отношении них проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Максимальная ответственность за незаконное пересечение границы РФ предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.