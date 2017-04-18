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До четырех лет лишения свободы в России грозит двум кыргызстанцам

До четырех лет лишения свободы грозит двум кыргызстанцам в Южно-Сахалинске и Корсакове (Россия). Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, выявлены двое граждан Кыргызстана, которым ранее за допущенные правонарушения въезд в Россию был запрещен. Иностранцы незаконно въехали в страну по национальным паспортам, выданным на измененные установочные данные владельцев.

В отношении них проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Максимальная ответственность за незаконное пересечение границы РФ предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/49783/
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