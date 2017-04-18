ФСБ опубликовала видео задержания организатора взрыва в метро Петербурга

ФСБ опубликовала видео, на котором показан момент задержания организатора теракта в метро Санкт-Петербурга. Видео предоставил центр общественных связей ФСБ, сообщило РБК.

На видео сотрудники с нашивками «ФСБ» на куртках выбегают из автомобиля и бегут за мужчиной по дорожке между кустами. На следующих кадрах виден мужчина, который лежит на земле. Его спрашивают: «Фамилия, имя?» Лежащий на земле мужчина отвечает: «Азимов, Аброр».

После мужчину спрашивают: «За что задержаны, догадываетесь?» В ответ подозреваемый отвечает: «Да». Во время обыска у задержанного находят пистолет, похожий на пистолет Макарова. Его магазин заполнен патронами только наполовину. Во время осмотра и неполной разборки пистолета сотрудники ФСБ заявляют: «Боевой». Также у мужчины находят пакет, а в нем — мобильный телефон и провода.

О задержании организатора взрыва в метро Санкт-Петербурга ФСБ заявила в понедельник, 17 апреля. По данным ФСБ, его зовут Аброр Азимов. Его задержали в Одинцовском районе Подмосковья. По данным спецслужбы, Азимов родился в 1990 году и является выходцем из Центральной Азии.

Взрыв в метро Петербурга произошел днем 3 апреля. Жертвами теракта стали 15 человек, включая террориста-смертника. Несколько десятков человек получили ранения. На станции метро «Площадь Восстания» нашли другое взрывное устройство. Его обезвредили.