Около 70 детей погибли в результате взрыва в окрестностях сирийского Алеппо

Число жертв субботнего взрыва у автобусов с беженцами в окрестностях сирийского Алеппо достигло 126. По меньшей мере 68 из них — дети. Об этом сообщило euronews со ссылкой на источники в сирийской оппозиции.

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Как отмечается, ответственность за атаку пока никто на себя не взял. Власти Дамаска утверждают, что цель нападения — сорвать национальное примирение в Сирии, а стоят за ним боевики группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».

По соглашению между правительством и повстанцами, население четырех осажденных населенных пунктов в провинции Идлиб могло их покинуть. Бомба взорвалась у бензоколонки на перевалочном пункте, где остановилась колонна автобусов с беженцами из сел Эль-Фуа и Кефраи в провинции Идлиб. Они ожидали въезда в Алеппо с территории, контролируемой повстанцами. Начался сильный пожар, в котором сгорели 20 машин Сирийского общества Красного Креста, сопровождавших колонну.

В общей сложности перемещению подлежат около 10 тысяч человек, в основном женщин и детей. В результате эвакуации в Сирии происходит все более четкое разделение и расселение граждан страны в зависимости от их конфессии и лояльности властям.