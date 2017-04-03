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Происшествия

Генпрокуратура России назвала терактом взрыв в метро Петербурга

Начальник управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга был террористическим актом, сообщило РИА «Новости».

«Но что касается нашей прокурорской проверки, она затронет абсолютно все аспекты. Конечно, и сотрудники транспортной прокуратуры, надеюсь, подключатся. Все от нас зависящее мы сделаем, чтобы уточнить все моменты, которые способствовали совершению этого теракта, и чтобы подобное в будущем у нас не повторялось», — сказал Александр Куренной.

По предварительным данным, 10 человек погибли при взрыве в Санкт-Петербургском метро. Сообщалось также о 50 раненых. Кроме того, следователи сообщили, что взрыв в метро Санкт-Петербурга был один, а не два.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/48669/
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