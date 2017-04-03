Генпрокуратура России назвала терактом взрыв в метро Петербурга

Начальник управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга был террористическим актом, сообщило РИА «Новости».

«Но что касается нашей прокурорской проверки, она затронет абсолютно все аспекты. Конечно, и сотрудники транспортной прокуратуры, надеюсь, подключатся. Все от нас зависящее мы сделаем, чтобы уточнить все моменты, которые способствовали совершению этого теракта, и чтобы подобное в будущем у нас не повторялось», — сказал Александр Куренной.