Генпрокуратура России назвала терактом взрыв в метро Петербурга

Начальник управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что взрыв в метрополитене
«Но что касается нашей прокурорской проверки, она затронет абсолютно все аспекты. Конечно, и сотрудники транспортной прокуратуры, надеюсь, подключатся. Все от нас зависящее мы сделаем, чтобы уточнить все моменты, которые способствовали совершению этого теракта, и чтобы подобное в будущем у нас не повторялось», — сказал Александр Куренной.
По предварительным данным, 10 человек погибли при взрыве в