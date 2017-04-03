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Происшествия

Пьяный сотрудник следственного управления ГУВД выстрелил в человека в Бишкеке

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники патрульной милиции ГУВД Бишкека задержали 29-летнего водителя автомашины «Мерседес-Бенц» М.Р. в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что задержанный является сотрудником следственного управления столичного ГУВД. Он добровольно выдал зарегистрированное на его имя травматическое оружие марки МР-80-13Т.

По информации ведомства, ранее поступило заявление от 23-летнего И.Ш. о том, что 2 апреля около 4.30 в районе развлекательного центра «Космопарк» трое неизвестных парней выражались нецензурно и выстрелили из пистолета неизвестной марки в заявителя.

Назначены все необходимые судебные экспертизы, проводится служебное расследование.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/48665/
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