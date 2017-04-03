В Душанбе милиция грубо разогнала участников образовательной выставки

В столице Таджикистана милиция сорвала проведение международной образовательной выставки, которая должна была проходить
По ее данным, на проведение мероприятия, посвященного Году молодежи, от властей получены все разрешительные документы, но ее «подлым образом» сорвали.
Детей и их родителей стражи правопорядка грубо выгоняли из помещения со словами: «Вы знаете, что они все мошенники, они отправляют не в Европу, а в Сирию». Об этом сообщила Манзура Джураева. Она считает, что выставку сорвали «благодаря усилиям лично министра образования и науки РТ, который считает образование за рубежом своим собственным бизнесом».
По ее словам, на выставку пригласили представителей зарубежных университетов и колледжей, языковых центров из Великобритании, США, Германии, Кипра, Польши, Беларуси, Китая, Южной Кореи, Чехии и Малайзии. В рамках мероприятия должны были состояться презентации зарубежных вузов и вступительные экзамены для абитуриентов в Душанбе и Худжанде.
Студентов и их родителей, приехавших на выставку из всех регионов Таджикистана, и иностранных гостей разогнали, видео и фотоматериалы грубо уничтожили.Манзура Джураева
Международную образовательную выставку «Мультикид» должны были провести уже в третий раз. В предыдущие два года мероприятие проходило без подобных инцидентов. Выставка давала возможность получить информацию о преимуществах образовательных систем различных стран мира, помогала будущим студентам выбрать вуз для обучения.
В МВД Таджикистана не комментируют действия своих сотрудников, отметило агентство «Фергана».