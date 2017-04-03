В Душанбе милиция грубо разогнала участников образовательной выставки

В столице Таджикистана милиция сорвала проведение международной образовательной выставки, которая должна была проходить 1—2 апреля в Душанбе и 3 апреля в Худжанде. Во время открытия выставки в помещение ворвались милиционеры и стали жестко разгонять участников, сообщила на своей странице в Facebook организатор выставки, глава образовательного центра «Мультикид» Манзура Джураева.

По ее данным, на проведение мероприятия, посвященного Году молодежи, от властей получены все разрешительные документы, но ее «подлым образом» сорвали.

Детей и их родителей стражи правопорядка грубо выгоняли из помещения со словами: «Вы знаете, что они все мошенники, они отправляют не в Европу, а в Сирию». Об этом сообщила Манзура Джураева. Она считает, что выставку сорвали «благодаря усилиям лично министра образования и науки РТ, который считает образование за рубежом своим собственным бизнесом».

По ее словам, на выставку пригласили представителей зарубежных университетов и колледжей, языковых центров из Великобритании, США, Германии, Кипра, Польши, Беларуси, Китая, Южной Кореи, Чехии и Малайзии. В рамках мероприятия должны были состояться презентации зарубежных вузов и вступительные экзамены для абитуриентов в Душанбе и Худжанде.

Студентов и их родителей, приехавших на выставку из всех регионов Таджикистана, и иностранных гостей разогнали, видео и фотоматериалы грубо уничтожили. Манзура Джураева

Международную образовательную выставку «Мультикид» должны были провести уже в третий раз. В предыдущие два года мероприятие проходило без подобных инцидентов. Выставка давала возможность получить информацию о преимуществах образовательных систем различных стран мира, помогала будущим студентам выбрать вуз для обучения.

В МВД Таджикистана не комментируют действия своих сотрудников, отметило агентство «Фергана».