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В Токмаке задержали находившегося в розыске члена ОПГ

В Токмаке задержан находившийся в розыске член ОПГ. Об этом сообщила пресс-служба МВД Кыргызстана.

По ее данным, в январе 2016 года гражданина Р.А., 1993 года рождения, задерживали в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям «Вымогательство» и «Грабеж». При личном досмотре у него обнаружили женские серьги и травматический пистолет со стертыми номерами. За незаконное хранение оружия также возбуждено уголовное дело.

В ходе судебного разбирательства мужчина игнорировал процессы и не являлся в суд. В начале марта его объявили в розыск, а в конце марта задержали.

По данным УБОП ГУВД Чуйской области, он состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки. В настоящее время задержанный находится под стражей.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/48657/
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