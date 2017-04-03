Гражданин Кыргызстана признался в совращении школьниц в Якутске

Кыргызстанец признался в совращении школьниц в Якутске. Об этом сообщил Newsregions.
По его данным,
Как сообщается, кыргызстанец работал в торговом павильоне, расположенном в районе средней школы. Здесь он и совершал преступления.
Следователи установили, что в 2001 году мужчину судили за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней и приговорили к восьми годам лишения свободы. Его освободили из мест лишения свободы условно-досрочно в 2007 году.
По результатам
Обвиняемый признал вину в полном объеме.
Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.