Гражданин Кыргызстана признался в совращении школьниц в Якутске

Кыргызстанец признался в совращении школьниц в Якутске. Об этом сообщил Newsregions.

По его данным, 49-летнего мужчину обвиняют в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного частью 2 статьи 135 (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцати лет) УК РФ.

Как сообщается, кыргызстанец работал в торговом павильоне, расположенном в районе средней школы. Здесь он и совершал преступления.

Следователи установили, что в 2001 году мужчину судили за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней и приговорили к восьми годам лишения свободы. Его освободили из мест лишения свободы условно-досрочно в 2007 году.

По результатам психолого-сексолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан вменяемым, осознававшим последствия и общественную опасность совершаемых действий.

Обвиняемый признал вину в полном объеме.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.