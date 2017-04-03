Гражданин Кыргызстана изменил имя, чтобы въехать в Россию

Кыргызстанец изменил имя и фамилию, чтобы въехать в Россию. Об этом сообщили российские СМИ.
По ее данным, сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Саха (Якутия) выявили незаконно находящегося на территории России безработного
Мужчина ограничен во въезде на территорию Российской Федерации до октября. В Кыргызстане он изменил свои паспортные данные (имя и фамилию) и въехал в Россию, однако все равно был уличен сотрудниками полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.