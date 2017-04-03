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Происшествия

Гражданин Кыргызстана изменил имя, чтобы въехать в Россию

Кыргызстанец изменил имя и фамилию, чтобы въехать в Россию. Об этом сообщили российские СМИ.

По ее данным, сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Саха (Якутия) выявили незаконно находящегося на территории России безработного 24-летнего кыргызстанца.

Мужчина ограничен во въезде на территорию Российской Федерации до октября. В Кыргызстане он изменил свои паспортные данные (имя и фамилию) и въехал в Россию, однако все равно был уличен сотрудниками полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/48648/
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