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Происшествия

Первоапрельская шутка может закончиться для бишкекчанина тюремным сроком

Первоапрельская шутка бишкекчанина может обернуться для него тюремным сроком. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ Кыргызстана.

По его данным, 1 апреля в 11.40 на пульт «102» позвонил неизвестный и сообщил, что в одном из домов в жилмассиве «Салам Алик» заложена бомба.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР. По их прибытии эвакуировали жителей и оцепили территорию. Взрывных устройств не обнаружили.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали Е.Н., 1983 года рождения. Пьяный мужчина сообщил о бомбе из-за ссоры с супругой.

В настоящее время материалы находятся в СУ ГКНБ для принятия решения по существу в соответствии с законодательством.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/48635/
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