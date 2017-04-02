Садыра Жапарова обнаружили в СИЗО с порезанными венами. Об этом ИА «24.kg» сообщили родственники
По их словам, он переведен из
Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. По факту начата служебная проверка. Родственники утверждают, что Садыру Жапарову еще и горло перерезали, однако в ГСИН эти сведения не подтверждают.
Садыр Жапаров был задержан 25 марта. Ему инкриминируется захват заложника, покушение на убийство. Он будет находиться под стражей до окончани следствия. Адвокаты ходатайствуют о домашнем аресте.