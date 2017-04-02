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Происшествия

Садыра Жапарова обнаружили в СИЗО с порезанными венами

Садыра Жапарова обнаружили в СИЗО с порезанными венами. Об этом ИА «24.kg» сообщили родственники экс-депутата.

По их словам, он переведен из СИЗО-1 в СИЗО № 47, где расположен тюремный лазарет.

Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. По факту начата служебная проверка. Родственники утверждают, что Садыру Жапарову еще и горло перерезали, однако в ГСИН эти сведения не подтверждают.

Садыр Жапаров был задержан 25 марта. Ему инкриминируется захват заложника, покушение на убийство. Он будет находиться под стражей до окончани следствия. Адвокаты ходатайствуют о домашнем аресте.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/48559/
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