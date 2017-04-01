Схрон наркотических средств обнаружен в Чуйской области

Схрон наркотических средств обнаружен в селе Петровка Аламудунского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ Кыргызстана.

По ее данным, наркотики обнаружены 31 марта, общий вес схрона (героин) составил 1 килограмм 500 граммов.

Установлено, что наркотические средства предназначались для распространения среди наркозависимой категории осужденных исправительной колонии № 3 в селе Петровка.

Собранные материалы переданы в ОВД Аламудунского района для дальнейшего расследования,

ГКНБ совместно с МВД устанавливает лиц, причастных к данному факту, говорится в сообщении.