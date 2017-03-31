Кыргызстанец за взятку вынудил литовских пограничников нарушить закон

Торговец подержанными автомобилями из Кыргызстана за взятку вынудил литовских пограничников из международного КПП «Лаворишкес» нарушить закон. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, оперативники из службы внутренней безопасности СОГГ зафиксировали подозрительные телефонные переговоры между кыргызстанцем и литовцами. Речь шла о вознаграждении за услуги.

Как выяснило следствие, пограничники делали в паспорте иностранца отметки «выезд» и «въезд», что позволяло ему круглогодично работать на автомобильном рынке в Каунасе.

Закон разрешает иностранцу из третьих стан постоянно находиться в Литве не более 90 дней.

Три злоумышленника наказаны в судебном порядке.