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Происшествия

За разбойное нападение задержаны молодые люди
За разбойное нападение задержаны молодые люди в Жайылском районе Чуйской области. Об этом сообщило ГУВД области.
По его данным, сообщение о разбойном нападении на одну из заправок в селе Сосновка поступило в дежурную часть ОВД Жайылского района 26 марта примерно в 2.00.
Установлено, что в ночь на 26 марта на заправку, где находились два оператора (один из них отдыхал), примерно в 1.40 ворвались двое парней в масках и, угрожая физической расправой, забрали деньги из кассы и барсетку с крупной суммой денег.

По факту РОВД возбудило уголовное дело по статье 168 (разбой) УК КР.
По горячим следам задержаны 18-летние М.Н. и И.А., оба жители той же части села. Задержанные заключены в ИВС районного ОВД. Ведется расследование.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/48412/
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