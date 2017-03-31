За разбойное нападение задержаны молодые люди в Жайылском районе Чуйской области. Об этом сообщило ГУВД области.

По его данным, сообщение о разбойном нападении на одну из заправок в селе Сосновка поступило в дежурную часть ОВД Жайылского района 26 марта примерно в 2.00.

Установлено, что в ночь на 26 марта на заправку, где находились два оператора (один из них отдыхал), примерно в 1.40 ворвались двое парней в масках и, угрожая физической расправой, забрали деньги из кассы и барсетку с крупной суммой денег.



По факту РОВД возбудило уголовное дело по статье 168 (разбой) УК КР.