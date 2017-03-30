В Москве пожарная машина сбила восемь человек, один из них погиб

Пожарная машина сбила восемь человек в районе московского аэропорта «Домодедово», один пешеход погиб. Об этом сообщило РИА «Новости».

В пресс-службе ГУ МЧВД по Московской области рассказали, что ДТП случилось на 44-м километре дороги аэропорт «Домодедово» — Аэротель.

«Следов алкоголя у водителя пожарной машины в крови не обнаружено. По предварительным данным, у него случился гипертонический криз, который и мог привести к аварии»», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Шестерых пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу Домодедова, один из них находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.