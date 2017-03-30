Сотрудники Ошского управления по землеустройству раздавали земли дома отдыха

Должностные лица Ошского городского управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество раздавали земли дома отдыха. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.
По его данным, прокуратура города Оша возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 305–2 (нарушение земельного законодательства) УК КР.
Сотрудники выдали 32 государственных акта о праве частной собственности на земельные участки, находящиеся на территории дома отдыха «Ош пансионат» общей площадью