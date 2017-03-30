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Происшествия

Сотрудники Департамента кадастра Джумгальского района продали чужую землю

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Джумгальского территориального управления Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество, Управления по градостроительству и архитектуре и Чаекского айыл окмоту по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 316 (халатность) УК КР. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По его данным, 26 июля 2006 года территориальное управление департамента выдало на имя С.К. государственный акт о праве частной собственности на земельный участок в селе Чаек в 314,81 квадратных метра. Однако должностные лица продали из этого участка 33,5 квадратных метра другому лицу за 30 тысяч сомов. При этом выдали последнему государственный акт о праве частной собственности, тем самым грубо нарушив конституционные права и интересы С.К. - законного владельца земельного участка.

Расследование уголовного дела поручено следственному отделу Главного управления ГКНБ КР по Нарынской области.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/48295/
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