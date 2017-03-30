В Ошской области чиновники незаконно передали землю под строительство

Прокуратура Ноокатского района Ошской области возбудила уголовное дело по факту незаконной передачи земель сельскохозяйственного назначения в частную собственность под индивидуальное строительство. Об этом сообщила Генеральная прокуратура КР.

Как отмечается, 20 июля 2013 года должностные лица Зулпуевского айыл окмоту незаконно предоставили земельные участки общей площадью 0,2 гектара, находящиеся в категории земель сельхозназначения, жителям села Айбек для строительства жилья.

Уголовное дело направлено в следственный отдел Межрегионального управления ГСБЭП для расследования.