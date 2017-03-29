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Происшествия

В Кыргызстане за сутки изъяли более 15 килограммов марихуаны

За сутки в Кыргызстане изъяли более 15 килограммов марихуаны и задержали троих человек по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

Как отмечается, в доме 45-летнего жителя города Токтогула Токтогульского района обнаружили 13 килограммов 565 граммов марихуаны.

Еще 1,7 килограмма наркотиков изъяли у 36-летнего жителя Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

Кроме того, при обыске в доме 33-летнего жителя города Ош изъяли 1 литр метадона.

  • Метадон — синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов, применяемый как анальгетик, а также при лечении наркотической зависимости. Входит в перечень наркотических и психотропных веществ, подлежащих контролю в Кыргызстане.

Изъятые вещества переданы на экспертизу. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 247 (незаконные изготовление, приобретение, хранение с целью сбыта наркотических средств) УК КР. Наказание по ней предусматривает до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/48285/
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